Россияне все больше копят деньги на черный день, а не на крупные покупки

В структуре сбережений россиян уже три года растет доля накоплений на черный день. Эксперты из Центрального банка России полагают, что такие "заначки" могут сдерживать экономический рост, поскольку не "работают".

Большая часть сбережений граждан приходится на целевые накопления, отмечается в докладе ЦБ, основанном в этой части на масштабные опросы домохозяйств. А вообще регулятор в своих исследованиях делит сбережения россиян на четыре группы: для значимых покупок (отпуск, обучение, товары длительного пользования), подушка безопасности, накопления на пенсию и прочие (например, накопление денег для наследства). После 2022 года доля сбережений на черный день стала преобладать над целевыми сбережениями, и к 2024 году граждане стали откладывать в подушку безопасности уже 6,5% от всех своих доходов, пишет Forbes.