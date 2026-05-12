12 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Члены комиссии одобрили передачу объектов культуры Екатеринбурга военкоматам

В Екатеринбурге депутаты одобрили проект "Об отдельных мерах по оказанию содействия военным комиссариатам". Речь идет о передаче объектов культуры военкоматам. Вопрос обсуждался за заседании комиссии по муниципальной собственности.

Ранее мы писали, что речь идет о моменте мобилизации, во время военного положения. Документ лишь упрощает передачу в тяжелый момент для Родины, когда федеральным властям потребуются эти объекты. В пояснительной записке к постановлению упоминается, что проект не устанавливает новых и не изменяет существующих обязанностей, запретов и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

"Документ конкретизирует ряд норм федерального законодательства применительно к муниципалитету. В соответствии с законом, органы местного самоуправления оказывают содействие военкоматам, в том числе и в мирное время. Такое полномочие закреплено и за администрацией города Екатеринбурга", - пояснили в гордуме.

По словам директора департамента по управлению муниципальным имуществом Владимира Захарова, когда это потребуется, объекты будут переданы без проведения торгов. Директор департамента по управлению муниципальным имуществом Майя Строшкова также уточнила, что в перечень не входят театры, музеи, городской зоопарк и Парк им. Маяковского (ЦПКиО).

Следующий шаг - одобрение проекта за заседании городской думы Екатеринбурга.

Отметим, что практика предоставления объектов муниципальной собственности для разного рода нужд в Екатеринбурге уже имеется. Ранее были приняты решения о подобной имущественной поддержке социально ориентированных общественно-государственных НКО, а также НКО, осуществляющих деятельность в области культуры, искусства, просвещения, образования, науки и добровольчества (волонтерства).

Теги: Екатеринбург, комиссия, депутат, объект культуры, военкомат


