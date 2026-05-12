Reuters: Индия отказалась от российского СПГ из-за санкций США

Индия отказалась от российского сжиженного природного газа (СПГ), который находится под санкциями США, несмотря на острый дефицит топлива, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников, выгрузка сжиженного природного газа с российского завода "Портовая" в Балтийском море оказалась невозможной из-за позиции Нью-Дели. При этом именно Индия была указана как пункт назначения поставок в середине апреля.

Ранее сообщалось, что азиатские страны, столкнувшись с энергетическим кризисом из-за войны в Иране, активно закупают российскую нефть, воспользовавшись временной отменой санкций США. По данным судоходной компании Veson Nautical, на Китай и Индию уже приходилось около 85% российского нефтяного экспорта, и обе страны воспользовались случаем, чтобы обеспечить свои нефтеперерабатывающие заводы сырьем.