В Челябинске вновь сменила владельца "Агрофирма Ариант"

На Южном Урале вновь сменила владельца национализированная "Агрофирма Ариант".

На этот раз им стала структура Россельхозбанка. Речь идёт об ООО "Управляющая компания Агрохолдинг А". Об этом сообщает "Ъ-Южный Урал".

Ранее в России раскрыта стоимость крупнейших приватизаций 2025 г. В ушедшем году среди самых крупных сделок по приватизации стали "Макфа" (принесла 22,4 млрд руб.), "Кубань-вино" (19,9 млрд), Башкирская содовая компания (17,4 млрд) и "Ариант" (9,4 млрд).