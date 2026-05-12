Росреестр предупредил свердловчан о мошенничестве с загородными участками

Владельцев загородных участков в Свердловской области предупредили о новой схеме мошенников, направленной на кражу личных данных. Уральцев в мессенджерах и по смс уведомляют о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. После этого злоумышленники взламывают личный кабинет на портале Госуслуг.

Как сообщает пресс-служба управления Росреестра по Свердловской области, единственным документом, по которому можно оплатить штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть подписано заместителем главного государственного инспектора региона по использованию и охране земель и заверено печатью областного управления Росреестра.

Более того, постановление вручается лично - вручную владельцу дома, заказным письмом по почте или в электронном виде, но только в личном кабинете на портале Госуслуг. До этого на участке обязано пройти контрольное мероприятие и составлен протокол об административном правонарушении.

Собственник уведомляется о скорой проверке заранее территориальным органом Росреестра в бумажном виде заказным письмом по почте или в электронном на Госуслугах, а также о времени и месте составления протокола и рассмотрении дела об административном правонарушении.

"Сотрудники Росреестра никогда не информируют в смс или в чатах мессенджеров о штрафах за нарушения на участках или просьбах сообщить свои персональные данные", - сообщила замруководителя регионального ведомства Татьяна Янтюшева.

В спорных случаях рекомендовано обратиться в управление Росреестра по Свердловской области и записаться на личный прием по телефону 8 (343) 297-79-38, 8(343) 297-79-29 или в течение 10 дней направить жалобу.



Адрес территориального органа указывается в постановлении о назначении административного наказания. Также адреса территориальных органов Росреестра указаны на сайте ведомства. Там же публикуется и информация о результатах проведения надзорного мероприятия.