12 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Новоуральский городской суд

Жителя Новоуральска отправят в колонию за убийство 10-летней давности

Новоуральский городской суд вынес приговор местному жителю Александру Масляеву, убившему свою знакомую в ноябре 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В тот день осужденный выпивал вместе со своей жертвой в ее квартире по ул. Чурина. В ходе застолья женщина начала насмехаться над Масляевым, из-за чего вспыхнула ссора и мужчина нанес знакомой несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. После осужденный совершил надругательство над телом потерпевшей и скрылся с места происшествия.

Долгое время уголовное дело оставалось нераскрытым, однако установить причастность Масляева к преступлению все же удалось. Как отметили в региональном СКР, судебная психиатрическая экспертиза доказала, что фигурант вменяем, поскольку отдавал себе отчет в совершаемых действиях.

"Осужденный по имени Александр ранее к уголовной ответственности не привлекался. Он является пенсионером. В прошлом вместе с потерпевшей работал на одном предприятии, в связи с чем был с ней хорошо знаком и бывал у нее в гостях. Поводом для конфликта, приведшего к трагической развязке в ноябре 2015 года, стали высказанные в адрес фигуранта обидные, по его мнению, слова. Мужчина, рассказывая сыщикам о событиях того дня, ссылался на частичное запамятование ввиду имевшегося у него в момент происшествия алкогольного опьянения, а также из-за давности произошедшего", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд признал подсудимого виновным по ч..1 ст.105 "Умышленное причинение смерти другому человеку" и ч. 1 ст.244 УК РФ "Надругательство над телом умершей". Александру Масляеву назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.

Теги: Новоуральск, убийство, надругательство, суд, приговор


