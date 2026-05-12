СМИ: Дональд Трамп стравливает своих потенциальных преемников – Рубио и Вэнса

Дональд Трамп стравливает своих ближайших соратников и потенциальных претендентов на пост президента США – госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джея Ди Вэнса.

По данным New York Times, глава государства неофициально опрашивает своих друзей и советников о том, кто из этих двух был бы лучшим кандидатом и лидером Республиканской партии. Трамп даже устраивает публичные "шуточные" опросы – как во время недавнего ужина в Белом доме, когда президент попросил поддержать аплодисментами того и другого своих приближенных, а потом похвалил обоих, не приближая ни одного из них к себе.

В прошлом году казалось, что ставка однозначно будет на Вэнса, и даже сам Рубио в интервью говорил: "Если Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, он станет нашим кандидатом, и я буду одним из первых, кто его поддержит".

Но теперь и Рубио начинает набирать вес, сопровождая Трампа повсюду, будь то Ватикан или бои UFC, а также регулярно давая брифинги в Белом доме. Впрочем, Рубио отвечает за внешнюю политику и вопросы национальной безопасности, и на этом фоне США ввязались в мало одобряемую среди американцев войну в Иране. Вынс, напротив, ведет себя в последние месяцы довольно тихо, и в период перед началом войны высказывал скептицизм.