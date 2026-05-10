В России появилась концепция исторического просвещения в школах. Её утвердило Минпросвещения.

Определены цели, задачи, основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения в школах, детских садах, колледжах, вузах и педвузах.

"Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории", - сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Среди ключевых направлений реализации концепции – повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов, развитие исторических кружков и клубов, проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков, квестов, проектных и исследовательских мероприятий для молодых людей. Предполагается создание в 2027 г. информационной платформы по историческому просвещению, сообщает пресс-служба министерства.