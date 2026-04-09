Молодежь считает, что при Ельцине удалось создать демократию

Молодежь выказывает наибольшие симпатии к ельцинской эпохе, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Респондентам предлагались пары утверждений, из которых нужно было выбрать то, с которым они в большей степени согласны. И во всех случаях молодежь была более склонна оценивать ельцинское время в положительном свете. Чем старше россияне, тем хуже они его оценивают.

Например, если даже для родившихся в 80-е годы очевидно, что политическая система, которая была создана в 90-х, не имела ничего общего с "настоящей демократией", то для самых молодых россиян это не так. Они считают, что в значительной степени удалось создать демократию. Это единственная возрастная группа, в которой положительные оценки превалируют над отрицательными.

То же самое наблюдается при выборе из двух вариантов, что было в 90-х: сближение с "цивилизованным миром" или потеря суверенитета. Молодежь считает, что первое. Для родившихся при СССР это было прежде всего потерей суверенитета.

Также для молодежи Россия в наибольшей степени является обычной европейской страной (почти 40%), чем уникальной цивилизацией (менее 50%), в то время как старшие поколения практически единодушны в это вопросе.