"Единая Россия" не позволила закрыть "Ельцин-центр"

В Госдуме рассмотрели законопроект Компартии о закрытии расположенного в Екатеринбурге "Ельцин-центра" и отклонили его благодаря отказу большинства депутатов голосовать по инициативе.

Идею упразднения учреждения депутат от КПРФ Владимир Исаков предложил ещё почти три года назад, в январе 2023-го. Комитет Госдумы по культуре инициативу не поддержал. Президентские центры изучают и презентуют историческое наследие России, а период с 1991-го по 1999-й - его неотъемлемая часть, сообщил 21 октября 2025 г. на заседании Госдумы зампред комитета Сергей Соловьёв ("ЕР").

Оппоненты Соловьёва настаивали, что полпред президента Артём Жога, режиссер Никита Михалков и некоторые "большие чиновники" неоднократно задавали вопросы о содержании экспозиций в "Ельцин-центре", а жители не раз выражали отношение к фигуре президента, оскверняя установленный ему памятник. Соловьёв парировал, что не все уральцы являются вандалами, а "жёсткая идеология коллег-коммунистов", которые "не дают возможностей высказывать разные мнения", лежит в русле их "многолетней государственной политики".

В итоге законопроект Компартии отклонён, пишет "Ъ". Интересно, что это произошло при 72 голосах за, 1 голосе против и пяти воздержавшихся. То есть, большинство депутатов, представляющих "Единую Россию", просто не голосовали, что позволило им, с одной стороны, не выразить своего отношения к Ельцину, а с другой стороны, не дать пройти инициативе коммунистов.

"Ельцин-центр" и его экспозиция, а также проводимые там мероприятия регулярно становится темами споров и даже скандалов. Учреждение неоднократно призывали закрыть различные общественные и политические деятели, а также деятели культуры. Режиссер Никита Михалков заявлял, что в "Ельцин-центре" "ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей".

В мае 2025 г. депутат Госдумы Михаил Делягин призывал силовиков проверить информацию о проведении "антироссийских мероприятий" в "Ельцин-центре", организатором которых якобы является заместитель исполнительного директора учреждения Людмила Телень. Проверку предлагалось провести в том числе в связи с её двойным гражданством Израиля. В начале августа Людмила Телень пригрозила журналистам судом за публикацию фотографии её израильского паспорта. А уже в конце августа Людмилу Телень осудили по административной статье о дискредитации ВС РФ и назначили штраф 45 тыс. руб.