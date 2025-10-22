"Единая Россия" не позволила закрыть "Ельцин-центр"

22 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Политика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

"Единая Россия" не позволила закрыть "Ельцин-центр"

В Госдуме рассмотрели законопроект Компартии о закрытии расположенного в Екатеринбурге "Ельцин-центра" и отклонили его благодаря отказу большинства депутатов голосовать по инициативе.

Идею упразднения учреждения депутат от КПРФ Владимир Исаков предложил ещё почти три года назад, в январе 2023-го. Комитет Госдумы по культуре инициативу не поддержал. Президентские центры изучают и презентуют историческое наследие России, а период с 1991-го по 1999-й - его неотъемлемая часть, сообщил 21 октября 2025 г. на заседании Госдумы зампред комитета Сергей Соловьёв ("ЕР").

Оппоненты Соловьёва настаивали, что полпред президента Артём Жога, режиссер Никита Михалков и некоторые "большие чиновники" неоднократно задавали вопросы о содержании экспозиций в "Ельцин-центре", а жители не раз выражали отношение к фигуре президента, оскверняя установленный ему памятник. Соловьёв парировал, что не все уральцы являются вандалами, а "жёсткая идеология коллег-коммунистов", которые "не дают возможностей высказывать разные мнения", лежит в русле их "многолетней государственной политики".

В итоге законопроект Компартии отклонён, пишет "Ъ". Интересно, что это произошло при 72 голосах за, 1 голосе против и пяти воздержавшихся. То есть, большинство депутатов, представляющих "Единую Россию", просто не голосовали, что позволило им, с одной стороны, не выразить своего отношения к Ельцину, а с другой стороны, не дать пройти инициативе коммунистов.

Ельцин-центр в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

"Ельцин-центр" и его экспозиция, а также проводимые там мероприятия регулярно становится темами споров и даже скандалов. Учреждение неоднократно призывали закрыть различные общественные и политические деятели, а также деятели культуры. Режиссер Никита Михалков заявлял, что в "Ельцин-центре" "ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей".

В мае 2025 г. депутат Госдумы Михаил Делягин призывал силовиков проверить информацию о проведении "антироссийских мероприятий" в "Ельцин-центре", организатором которых якобы является заместитель исполнительного директора учреждения Людмила Телень. Проверку предлагалось провести в том числе в связи с её двойным гражданством Израиля. В начале августа Людмила Телень пригрозила журналистам судом за публикацию фотографии её израильского паспорта. А уже в конце августа Людмилу Телень осудили по административной статье о дискредитации ВС РФ и назначили штраф 45 тыс. руб.

Теги: Ельцин-центр, КПРФ, законопроект


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети