Вассерман предложил создать центр "объективной историей" в противовес "Ельцин-центру"

Депутат фракции "Справедливая Россия — За правду" Анатолий Вассерман прокомментировал решение Госдумы отклонить предложение о закрытии "Ельцин-центра" в Екатеринбурге. По его словам, бороться с "сектантами" надо более тонко, например, через создание альтернативного центра с "объективной историей".

Вассерман заявил, что считает ЕЦ "гнездом тоталитарной секты", однако его закрытие или переформирование только усугубит ситуацию и сыграет на руку сторонникам центра

"Но если просто уволить всех этих сектантов, то они будут на каждом углу кричать, что их выгнали, потому что не могут опровергнуть то, что они вещают. Поэтому надо создавать систему объяснения того, почему они проповедуют ложь", — отметил парламентарий в беседе с корреспондентом RTVI.

В качестве примера он напомнил, как силовое закрытие церквей в советские времена только, напротив, укрепляло веру людей, а потому и в этой ситуации стоит "не разгонять, а именно опровергать". Сделать это можно двумя способами: создать альтернативный центр или добиться экспозиции внутри существующего музея, которая объективно отражала бы события "лихих 90-ых".

Идею упразднения учреждения депутат от КПРФ Владимир Исаков предложил еще почти три года назад, в январе 2023-го. Комитет Госдумы по культуре инициативу не поддержал. Президентские центры изучают и презентуют историческое наследие России, а период с 1991-го по 1999-й - его неотъемлемая часть, сообщил 21 октября 2025 г. на заседании Госдумы зампред комитета Сергей Соловьев ("ЕР").

В итоге законопроект Компартии был отклонен. Интересно, что это произошло при 72 голосах за, 1 голосе против и пяти воздержавшихся. То есть, большинство депутатов, представляющих "Единую Россию", просто не голосовали, что позволило им, с одной стороны, не выразить своего отношения к Ельцину, а с другой стороны, не дать пройти инициативе коммунистов.