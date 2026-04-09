В СПЧ считают критерии оценки за поведение школьников профанацией

09 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование В России
Фото: Накануне.RU

В СПЧ считают критерии оценки за поведение школьников профанацией

Критерии оценки поведения в школах, которые обнародовало Минпросвещения, возмутительны. Так считает член СПЧ главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова.

Она отмечает, что оцениваться будут соблюдение дисциплины, умение работать в команде, способность проявлять эмпатию, конструктивно разрешать конфликты, внеурочная активность, участие в "Разговорах о важном" и т.д. Но это "искаженное понимание причин, по которым вообще возникли разговоры об оценке за поведение". Зачем вообще оценивать обычную школьную жизнь ученика, если он не совершает проступков, недоумевает эксперт.

Изначально речь шла о том, чтобы с помощью введения оценки за поведение защитить учителя от учеников-хулиганов. Двойка по поведению - это автоматом или перевод на домашнее обучение, или исключение из школы. Но то, что предлагает ведомство, совсем иного порядка. Что толку от оценки за эмпатию? Кому это нужно? А если ребенок от природы стеснительный?

Ахмедова уверена, что если бы подростка, 7 апреля убившего ножом учительницу в Пермском крае, вовремя выгнали из школы, то трагедии бы не случилось. Но к хулиганам нельзя применять никаких мер.

"Даже не предполагала, что такая хорошая инициатива по защите учителя закончится оценкой эмпатичности ребенка и прочих его параметров", - заключила Ахмедова.

Глава СПЧ Валерий Фадеев также сказал, что задача была защитить учителя от беспредельного хамства. И она пока не решена.

Теги: СПЧ, школа, поведение, оценка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.04.2026 09:50 Мск В Минпросвещения сообщили, как будут оценивать поведение школьников
Ранее 19.01.2026 09:45 Мск В Минпросвещения попытались объяснить, зачем нужны оценки за поведение
Ранее 26.08.2025 16:02 Мск С системой оценки за поведение Минпросвещения определится до конца года
Ранее 01.08.2025 09:23 Мск Российские учителя с опаской относятся к введению оценок за поведение - опрос
Ранее 22.05.2025 09:28 Мск Рособрнадзор опасается конфликтов между учителями и родителями из-за оценок за поведение
Ранее 21.05.2025 16:04 Мск Минпросвет рассматривает три варианта оценки поведения школьников
Ранее 05.05.2025 08:26 Мск Оценки за поведение с 1 сентября появятся в шести регионах
Ранее 25.04.2025 14:10 Мск В России оценки за поведение начнут выставлять школьникам уже осенью
Ранее 22.04.2025 16:07 Мск Минпросвещения разработает законопроект по оценке за поведение в школах
Ранее 26.03.2025 09:45 Мск 85% учителей поддержали введение оценок по поведению
Ранее 19.03.2025 03:00 Мск В школах могут ввести оценку за поведение
Ранее 12.02.2025 13:12 Мск В Госдуму вносят законопроект об оценке за поведение в школе
Ранее 05.09.2024 11:21 Мск СПЧ запустил опрос об оценках за поведение

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети