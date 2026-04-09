В СПЧ считают критерии оценки за поведение школьников профанацией

Критерии оценки поведения в школах, которые обнародовало Минпросвещения, возмутительны. Так считает член СПЧ главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова.

Она отмечает, что оцениваться будут соблюдение дисциплины, умение работать в команде, способность проявлять эмпатию, конструктивно разрешать конфликты, внеурочная активность, участие в "Разговорах о важном" и т.д. Но это "искаженное понимание причин, по которым вообще возникли разговоры об оценке за поведение". Зачем вообще оценивать обычную школьную жизнь ученика, если он не совершает проступков, недоумевает эксперт.



Изначально речь шла о том, чтобы с помощью введения оценки за поведение защитить учителя от учеников-хулиганов. Двойка по поведению - это автоматом или перевод на домашнее обучение, или исключение из школы. Но то, что предлагает ведомство, совсем иного порядка. Что толку от оценки за эмпатию? Кому это нужно? А если ребенок от природы стеснительный?

Ахмедова уверена, что если бы подростка, 7 апреля убившего ножом учительницу в Пермском крае, вовремя выгнали из школы, то трагедии бы не случилось. Но к хулиганам нельзя применять никаких мер.

"Даже не предполагала, что такая хорошая инициатива по защите учителя закончится оценкой эмпатичности ребенка и прочих его параметров", - заключила Ахмедова.

Глава СПЧ Валерий Фадеев также сказал, что задача была защитить учителя от беспредельного хамства. И она пока не решена.