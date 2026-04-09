09 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Юрий Крупнов: Сибирь должна стать образцом развития и преображения 

Сибирь должна стать центральным регионом страны для решения задач новой индустриализации и демографического рывка, а также центром генерации общественного богатства взамен модели вывоза капитала. Об этом заявил член Экономического совета ЛДПР, демограф Юрий Крупнов, который выступил модератором сессии Московского экономического форума под названием "Сибирский рывок — прорыв для России".

Он отмечает, что сейчас сложилась ситуация, когда практически вся страна проживает на Крайнем Западе. Юрий Крупнов подчеркивает, что нельзя допустить дальнейшего расщепления России, которое разорвет ее на две части. И это уже вопрос национальной безопасности.

Также Сибирь не должна быть лишь источником для вывоза капитала, говорит Крупнов. В настоящее время разница между бюджетной обеспеченностью одного москвича и одного омича составляет 11 раз в условиях, когда "все московские деньги идут из Сибири".

По словам эксперта, новыми импульсами для развития Сибири могут стать следующие инициативы:

  • Проект Омского меридиана как путь выхода к Индийскому океану (сейчас у РФ есть выход в три океана).
  • "Омские Дубаи" – мультиинфраструктурный проект-гигахаб и экспортер-лидер передовых мультиинфрастуктур.
  • Создание индустрий будущего как базы для новой индустриализации.

При нынешних демографических тенденциях, к концу столетия в СибФО от нынешнего 21 млн человек останется лишь меньше половины населения, около 10 млн. И, по мнению Юрия Крупнова, Сибирь вполне может и должна стать пространственной базой для "русского миллиарда": нужно делать ставку на большую русскую сибирскую семью.

Отметим, что для ЛДПР Дальний Восток, районы Крайнего Севера и Сибири всегда были под особым вниманием. Владимир Жириновский не раз предлагал принять кардинальные меры по развитию макрорегионов. Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий последовательно продолжает его дело.

"Мы сильны своими регионами. Россия — больше, чем Москва", — определяет позицию ЛДПР лидер либерал-демократов.

Теги: Юрий Крупнов, сибиризация, Экономический совет ЛДПР


