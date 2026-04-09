Лесопромышленники опасаются массовых банкротств в отрасли

Российские лесопромышленники попросили правительство ввести мораторий на банкротство компаний этой отрасли на три года. Письмо на имя вице-премьера Дениса Мантурова подготовил профильный комитет заксобрания Архангельской области.

В регионе сообщают, что даже крупные компании сейчас не только работают в убыток, но и не исключают образования задолженности по налогам и другим обязательным платежам, пишет "Коммерсант".

Убытки отрасли за три года лесопромышленники оценивают более чем в 15 млрд руб. Они также указывают на сокращение всех форм поддержки со стороны государства.

Кроме моратория на банкротства представители лесной отрасли просят предоставить отсрочку на три года по уплате налоговых долгов (с предоставлением рассрочки в дальнейшем). Поддержку предлагается оказывать хотя бы системообразующим предприятиям (при условии, что они разработают программу финансового оздоровления).