Регионы должны софинансировать обустройство участков для многодетных семей — решение КС

Конституционный суд РФ постановил, что региональные законы, возлагающие обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей исключительно на муниципалитеты без софинансирования со стороны субъектов РФ, противоречат Конституции РФ.

Суд рассмотрел дело администрации Братска, которая в 2023 и 2024 годах предоставила бесплатно больше 120 земельных участков в собственность семьям с тремя и более детьми. Однако к ним не было подведено дорог и коммуникаций. Суды обязали администрацию обеспечить инфраструктуру за счет местного бюджета, отказав в софинансировании с правительством Иркутской области.

Как разъяснил КС РФ, обеспечение инфраструктурой таких участков является совместной задачей органов государственной власти и местного самоуправления. Возложение всех расходов на муниципалитеты недопустимо.

В итоге федеральные нормы признаны конституционными, так как не освобождают власти субъектов от участия в обеспечении инфраструктуры и софинансировании. А региональные законы, аналогичные иркутскому, должны быть изменены так, чтобы предусмотреть обязанность субъектов РФ по софинансированию.