В Ленобласти чиновники продавали участки ИЖС, предназначенные многодетным и семьям участников СВО

В Ленинградской области задержаны действующий и бывший заместители главы Тосненского района – они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о махинациях с земельными участками, предназначенными для льготников.

Дело было возбуждено после того, как руководителю областного управления СКР пожаловались многодетные семьи и родственники участников СВО – они не получили полагающиеся им земельные участки в поселке Шапки. Следователи начали проверку, в ходе которой выяснилось: предназначенный льготникам квартал был поделен на небольшие участки под ИЖС, которые оказались в свободной продаже и были переданы покупателям, не имеющим право на льготы. Ущерб бюджету оценили в 10 млн руб.

По данным издания 47news, территорию, предназначенную для бесплатной выдачи льготникам, разделили на 61 участок, незаконно реализовать успели около десятка из них.

В итоге СКР и ФСБ задержали тосненских чиновников, ответственных за ситуацию с землей.