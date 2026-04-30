Спикер Госдумы выступил резко против изменения нештрафуемого порога превышения скорости

Госдума не обсуждает вопрос об изменении так называемого нештрафуемого порога превышения скорости, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

"Вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости автолюбителями ранее обсуждался. Со своей стороны высказали позицию, что неправильно будет принимать такое решение. С этим согласились в правительстве, одно из министерств которого инициировало это предложение", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он не сообщил, кто именно высказывал позицию, но заявил, что "подавляющее большинство депутатов, независимо от фракционной принадлежности, выступают против обсуждаемого предложения".

"Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо 10 РАЗ ПОДУМАТЬ: НАДО ЛИ ЭТО? У НАС ТАКОЙ ТЕМЫ НЕТ", - заключает Володин (авторское написание сохранено – прим. ред.).

Тема возникла в СМИ и соцсетях после того, как руководитель Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) рассказал в эфире радио РБК, что чувствительность камер на дорогах столицы готова к тому, чтобы снизить нештрафуемый порог превышения с текущих 20 км/ч до 2-3 км/ч. О ситуации в других городах и регионах он не говорил. При этом чиновник подчеркнул, что для такого изменения нужно было бы одобрение правительства.