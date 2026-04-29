29 Апреля 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Росстандарт начнет охоту на подделки: в России вводят новый контроль качества товаров

Совет Федерации одобрил закон, который вводит в России новый вид государственного надзора. С 1 сентября 2026 года власти начнут проверять промышленную продукцию на соответствие стандартам. В первую очередь специалисты возьмутся за борьбу с контрафактом среди строительных материалов. Также закон устанавливает особые правила для оборота метанола и жидкостей на его основе, чтобы защитить людей от опасной химии, сообщает "РГ".

Документ подготовили по поручению президента Владимира Путина после его встречи с предпринимателями весной 2025 года. Зампред Комитета Совфеда по экономической политике Дмитрий Ворона пояснил, что главная цель реформы - очистить рынок от фальшивок. Теперь правительство само составит список товаров, которые попадут под проверку, и утвердит правила контроля. Основную работу поручат Росстандарту, при этом ведомство справится своими силами без набора новых сотрудников.

Закон также уточняет правила для специальных инвестиционных контрактов, которые бизнес заключает с государством. Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков назвал этот документ очень важным для безопасности страны. По его словам, новые меры гарантируют, что на прилавки и стройки попадут только те товары, которые прошли проверку и отвечают всем требованиям качества. Таким образом, государство защитит и обычных покупателей, и честных производителей от недобросовестной конкуренции.

Ранее Роскачество ввело новый госстандарт, который впервые объединил все виды торговли в единую систему. Теперь закон четко разделяет магазины по типам: от огромных гипермаркетов до небольших павильонов и мобильных лавок. Главной особенностью документа стало официальное признание интернет-торговли — в стандарт включили пункты выдачи заказов, постаматы и сортировочные центры.

