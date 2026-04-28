28 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
в россии
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: kamgov.ru

Губернатор Камчатки поздравил ветерана СВО с избранием депутатом Думы Елизовского муниципального округа

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов встретился с ветераном специальной военной операции, участником региональной кадровой программы «Герои Камчатки» Александром Пежемским. Глава региона поздравил ветерана с недавним избранием в депутаты Думы Елизовского муниципального округа первого созыва.

Александр Пежемский отправился на поля СВО добровольцем. В ходе выполнения боевых задач получил тяжелое минно-взрывное ранение, приведшее к ампутации ноги и кисти руки. За проявленное мужество и героизм ветеран удостоен награды – медали «За храбрость».

(2026)|Фото: kamgov.ru

Вернувшись к мирной жизни, ветеран вошел в состав участников программы управленческих кадров «Герои Камчатки», он совместно со своим наставником – временно исполняющим полномочия главы Елизовского муниципального района Андреем Гончаровым – разрабатывает проект по расширению использования беспилотных систем в гражданских целях.

«Поздравляю с избранием в качестве депутата Думы Елизовского округа. Это знаковая и ответственная позиция. Рассчитываю, что ваш жизненный опыт, в том числе полученный в ходе специальной военной операции, позволит вам реализоваться на этом поприще и достойно представлять интересы местных жителей», – сказал Владимир Солодов.

«Я принял решение уже давно, потому что до специальной военной операции работал в представительных органах власти. Эта деятельность мне по душе, и я считаю, что помогать людям – это важно. Есть много актуальных вопросов, которые надо совместно решать, чтобы нашим гражданам жилось лучше», – сказал Александр Пежемский.

Региональная программа «Герои Камчатки» создана для профессиональной переподготовки участников и ветеранов специальной военной операции с целью их интеграции и последующего трудоустройства в органы государственной и муниципальной власти. Образовательный курс, который продлится до июня 2026 года, включает в себя четыре профильных модуля: государственное и муниципальное управление, экономика, региональное управление и современные технологии.



