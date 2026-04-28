Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Спикер астраханского парламента Игорь Мартынов вручил героям СВО из Камызякского района Ордена Мужества

В администрации Камызякского района Астраханской области прошла торжественная церемония вручения государственных наград – Орденов Мужества участникам СВО и медалей «Волонтёру России» и «Тыл – фронту» добровольцам, которые активно оказывают поддержку бойцам. В церемонии участвовали Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, депутат регионального парламента Андрей Маркин, временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области» Александр Журавлев.

Игорь Мартынов вручил Ордена Мужества героям СВО Наилю Кашаеву и Роману Серикову. Воины награждены за проявленные мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Наиль Кашаев - уроженец села Маляевка Ленинского района Волгоградской области. После окончания школы в 1990-1993 годах он учился в Дубовском ветеринарном техникуме, работал водителем-дальнобойщиком. 2 декабря 2024 года мужчина заключил контракт с Минобороны. Служил в войсковой части 13637, 72 отдельной мотострелковой бригады. Наиль Кашаев принимал участие в боевых действиях в Отрадовке, Клеещеевке, Курдюмовке. 1 января 2026 год уволился с военной службы по ранению.

Роман Сериков родился в посёлке Волго-Каспийский Камызякского района. В 2020 году окончил школу, затем работал маляром, охранником, сборщиком техники. В 2024 году молодой человек заключил контракт через военный комиссариат Камызякского и Приволжского районов для прохождения военной службы в зоне проведения СВО. Служил в воинской части 31831, 54 мотострелкового полка, 1-го батальона в отдельном взводе ПТУР. Молодой человек принимал участие в освобождении населённых пунктов Клещеевка, Андреевка. По Бахмутскому направлению в марте 2025 года получил тяжёлое ранение и был демобилизован.

«Мы искренне гордимся вами, вашими силой духа, стойкостью, чтим подвиги. Благодарю вас за честное, самоотверженное служение Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. И конечно, особые слова признательности - вашим семьям, вашим близким за неоценимую поддержку», - отметил Игорь Мартынов.

Также в ходе церемонии состоялось вручение наград камызякским волонтерам. Активисты муниципалитета собрали отправили более 700 тонн гуманитарного груза. В каждм гуманитарном конвое волонтеры передают посылки для бойцов, проходящих лечение в военных госпиталях, оборудование, медицинские препараты, постельное белье и средства гигиены.

Александр Журавлев поблагодарил руководителя группы волонтёров специальной военной операции «Своих не бросаем» Максима Гостюнина, всех неравнодушных жителей за помощь и поддержку бойцов. Активистам торжественно вручили медали «Тыл – фронту» и «Волонтеру России», а также благодарственное письмо командира 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты.

Теги: игорь мартынов, бойцы сво, государственны наград, волонтеры


