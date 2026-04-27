Юрий Бурлачко: На заседании Президиума Совета законодателей РФ поднимались актуальные для Кубани вопросы

В Санкт-Петербурге сегодня проходят мероприятия основного дня работы Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. В рамках рабочей программы состоялось заседание Президиума Совета законодателей, проведенное заместителем председателя Государственной Думы Ирины Яровой и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина. В работе принимал участие Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Участниками заседания были сенаторы РФ, депутаты ГосДумы, руководители законодательных органов субъектов, в числе которых председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Первым пунктом повестки заседания стало обсуждение темы правоприменительной практики списания бюджетных кредитов субъектов РФ.

Андрей Яцкин отметил, что ряд регионов завершили прошлый год с увеличением долговой нагрузки, растет также совокупный долг региональных бюджетов. При этом имеются задолженности регионов по банковским кредитам, расходы на обслуживание которых заметно увеличились. Он напомнил, что благодаря решениям Президента, был запущен механизм списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, который находится под особым контролем Совета Федерации и Государственной Думы.

Ирина Яровая акцентировала, что государство расширяет возможности регионов для привлечения бюджетной поддержки. По ее словам, вопрос бюджетной обеспеченности -- один из приоритетов в работе Государственной Думы. Так, за последние годы вырос объем трансфертов в регионах, увеличен срок выдачи бюджетных кредитов, снижена налоговая нагрузка на регионы.

Глава Минфина сообщил о складывающейся непростой ситуации с бюджетами регионов, напомнил, что в прошлом году дефицит вырос значительно: с 200-300 млрд рублей до 1,5 трлн рублей.

Еще одним пунктом рабочей повестки Президиума был вопрос развития мелиоративного комплекса страны.

Актуальность работы Президиума по обозначенным темам прокомментировал руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

«На заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации сегодня поднимались актуальные для Кубани вопросы. Содержательная предметная дискуссия была посвящена практике списания бюджетных кредитов субъектов. Федеральные и региональные коллеги в своих выступлениях подтвердили эффективность и действенность обозначенного механизма. Он позволяет снизить долговую нагрузку на субъекты. Этим инструментом воспользовался и Краснодарский край. Сейчас запущены соответствующие процедуры согласования. Списание средств будет осуществляться при условии направления высвобождаемых ресурсов на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ. И, конечно, актуален для нас и второй вопрос, обсуждение которого также состоялось в рамках заседания Президиума Совета законодателей – это развитие мелиоративного комплекса. Его развитие для Кубани - это долгосрочный вклад в будущее регионального АПК. В Краснодарском крае площадь мелиорированных земель составляет порядка 421 тыс. га. Из них более 55% - это рисовые оросительные системы. Остальная часть отведена под овощные и зерновые культуры, а также сады. В этой связи нами постоянно ведется работа по совершенствованию профильного законодательства. Мы неоднократно вносили поправки в уже действующий в крае нормативный правовой акт, регулирующий процессы в сфере мелиорации», - отметил Юрий Бурлачко.