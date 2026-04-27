Юрий Бурлачко: На заседании Президиума Совета законодателей РФ поднимались актуальные для Кубани вопросы

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко: На заседании Президиума Совета законодателей РФ поднимались актуальные для Кубани вопросы

В Санкт-Петербурге сегодня проходят мероприятия основного дня работы Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. В рамках рабочей программы состоялось заседание Президиума Совета законодателей, проведенное заместителем председателя Государственной Думы Ирины Яровой и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина. В работе принимал участие Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Участниками заседания были сенаторы РФ, депутаты ГосДумы, руководители законодательных органов субъектов, в числе которых председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Первым пунктом повестки заседания стало обсуждение темы правоприменительной практики списания бюджетных кредитов субъектов РФ. 

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Андрей Яцкин отметил, что ряд регионов завершили прошлый год с увеличением долговой нагрузки, растет также совокупный долг региональных бюджетов. При этом имеются задолженности регионов по банковским кредитам, расходы на обслуживание которых заметно увеличились. Он напомнил, что благодаря решениям Президента,  был запущен механизм списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам, который находится под особым контролем Совета Федерации и Государственной Думы.

Ирина Яровая акцентировала, что государство расширяет возможности регионов для привлечения бюджетной поддержки.  По ее словам, вопрос бюджетной обеспеченности -- один из приоритетов в работе Государственной Думы. Так, за последние годы вырос объем трансфертов в регионах, увеличен срок выдачи бюджетных кредитов, снижена налоговая нагрузка на регионы.

Глава Минфина сообщил о складывающейся непростой ситуации с бюджетами регионов, напомнил, что в прошлом году дефицит вырос значительно: с 200-300 млрд рублей до 1,5 трлн рублей. 

Еще одним пунктом рабочей повестки Президиума был вопрос развития мелиоративного комплекса страны.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Актуальность работы Президиума по обозначенным темам прокомментировал руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

«На заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации сегодня поднимались актуальные для Кубани вопросы. Содержательная предметная дискуссия была посвящена практике списания бюджетных кредитов субъектов. Федеральные и региональные коллеги в своих выступлениях подтвердили эффективность и действенность обозначенного механизма. Он позволяет снизить долговую нагрузку на субъекты. Этим инструментом воспользовался и Краснодарский край. Сейчас запущены соответствующие процедуры согласования. Списание средств будет осуществляться при условии направления высвобождаемых ресурсов на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ. И, конечно, актуален для нас и второй вопрос, обсуждение которого также состоялось в рамках заседания Президиума Совета законодателей – это развитие мелиоративного комплекса. Его развитие для Кубани - это долгосрочный вклад в будущее регионального АПК. В Краснодарском крае площадь мелиорированных земель составляет порядка 421 тыс. га. Из них более 55% - это рисовые оросительные системы. Остальная часть отведена под овощные и зерновые культуры, а также сады. В этой связи нами постоянно ведется работа по совершенствованию профильного законодательства. Мы неоднократно вносили поправки в уже действующий в крае нормативный правовой акт, регулирующий процессы в сфере мелиорации», - отметил Юрий Бурлачко.

Теги: президиум совета законодателей, юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


