Мэр Хабаровска сообщил, что за 3 года на ремонт и благоустройство учреждений образования было направлено более 2 млрд рублей

В отчете мэра Хабаровска, с которым он выступил накануне перед городской думой, прозвучала детальная информация о социально-экономическом развитии города. Развитие социальной инфраструктуры в частности реализуется через президентские национальные проекты, различные программы и механизмы финансирования.

«В настоящее время мы строим сразу три детских сада на 770 мест: два – по национальному проекту «Семья» и один – на Служебной по концессии. Это первый в городе сад «полного цикла» – от ожидания ребенка до школы. Аналогов в Хабаровске нет, и за созданием таких учреждений будущее. Отдельное спасибо от хабаровчан губернатору Дмитрию Викторовичу Демешину за принятое решение по строительству еще 7 детских садов и 3 школ в микрорайонах: Южный, Ореховая сопка, Строитель», – сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Так, за 3 года на ремонт, безопасность и благоустройство учреждений образования Хабаровска направили более 2 млрд рублей. Были сформированы 163 группы для детей в возрасте до 3-х лет. В 4 детсадах города созданы группы для приема малышей с 2 месяцев. И эта практика будет продолжена.

Сейчас более 50 % расходов бюджета города направляется на образование. Ежедневно детские сады и школы посещают 103 тысячи детей, а вопрос очередности в детские сады полностью закрыт.

В 2026 году по нацпроекту «Молодежь и дети» будет комплексно отремонтирована школа № 87, а капремонт школ № 10 и № 70 проведут за счет местного бюджета. Ранее был отремонтирован фасад школы № 19, о котором просили педагоги, школьники и их родители.

ИО директора школы № 19 Елена Добровольская подчеркивает, что сейчас обновлённая школа радует всех: "Поддержка со стороны города оказалась решающей, без неё мы бы не смогли так быстро привести фасад в порядок. Это наглядное подтверждение эффективности совместной работы единой команды губернатора края и мэра Хабаровска в реализации нацпроектов».

Также в прошлом году была капитально отремонтирована школа № 13. Реконструкцию здания провели в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем».

«Школа № 13 – это отличный пример того, как администрация подходит к развитию социальной инфраструктуры и как продвигаются работы. В самом начале ремонта мы очень переживали, получится ли сделать все качественно. Были вопросы, мы обсуждали их с родителями. Даже помню, как родители выражали недовольство цветом стен и качеством работ на тот момент. В итоге мы выработали совершенно новую концепцию ремонта. И результат превзошел ожидания. Школьники увидели новые классы, новые технологии, совершенно другой подход – по сути, новый тип образования. И нам крайне важно тиражировать этот успешный опыт», - поделился депутат законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва Андрей Субботин.

Летний отдых юных хабаровчан также находится в центре внимания администрации города. За счет средств городского бюджета в размере более 448 млн рублей проведена масштабная реконструкция и модернизация детского лагеря «Олимп». В прошлом году завершена вторая очередь реконструкции: введены в эксплуатацию еще два новых модульных корпуса на 44 места каждый.

«Для обеспечения отдыха детей в загородном лагере «Олимп» построим еще 2 спальных корпуса. В результате, с учетом ранее открытых, лагерь смогут посещать 240 детей в одну смену», – добавил Сергей Кравчук.

Сегодня система образования города Хабаровска ориентирована на профильное обучение. На базе двух муниципальных школ функционируют детские технопарки «Кванториум».

«Более 5 тысяч старшеклассников обучаются в инженерных, медицинских, медиа-классах, классах по предпринимательству и финансам, осваивают передовые технологии использования беспилотников, - подчеркнул глава города. – Партнерами школ являются ведущие профильные вузы и предприятия города. Мы уделяем самое пристальное внимание профориентации наших учеников и будем дальше активно работать в этом направлении».