Мэр Хабаровска сообщил, что за 3 года на ремонт и благоустройство учреждений образования было направлено более 2 млрд рублей

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска сообщил, что за 3 года на ремонт и благоустройство учреждений образования было направлено более 2 млрд рублей

В отчете мэра Хабаровска, с которым он выступил накануне перед городской думой, прозвучала детальная информация о социально-экономическом развитии города. Развитие социальной инфраструктуры в частности реализуется через президентские национальные проекты, различные программы и механизмы финансирования.

«В настоящее время мы строим сразу три детских сада на 770 мест: два – по национальному проекту «Семья» и один – на Служебной по концессии. Это первый в городе сад «полного цикла» – от ожидания ребенка до школы. Аналогов в Хабаровске нет, и за созданием таких учреждений будущее. Отдельное спасибо от хабаровчан губернатору Дмитрию Викторовичу Демешину за принятое решение по строительству еще 7 детских садов и 3 школ в микрорайонах: Южный, Ореховая сопка, Строитель», – сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Так, за 3 года на ремонт, безопасность и благоустройство учреждений образования Хабаровска направили более 2 млрд рублей. Были сформированы 163 группы для детей в возрасте до 3-х лет. В 4 детсадах города созданы группы для приема малышей с 2 месяцев. И эта практика будет продолжена.

Сейчас более 50 % расходов бюджета города направляется на образование. Ежедневно детские сады и школы посещают 103 тысячи детей, а вопрос очередности в детские сады полностью закрыт.

В 2026 году  по нацпроекту «Молодежь и дети» будет комплексно отремонтирована школа № 87, а капремонт школ № 10 и № 70 проведут за счет местного бюджета. Ранее был отремонтирован фасад школы № 19, о котором просили педагоги, школьники и их родители.

ИО директора школы № 19 Елена Добровольская подчеркивает, что сейчас обновлённая школа радует всех: "Поддержка со стороны города оказалась решающей, без неё мы бы не смогли так быстро привести фасад в порядок. Это наглядное подтверждение эффективности совместной работы единой команды губернатора края и мэра Хабаровска в реализации нацпроектов».

Также в прошлом году была капитально отремонтирована школа № 13. Реконструкцию здания провели в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем».

«Школа № 13 – это отличный пример того, как администрация подходит к развитию социальной инфраструктуры и как продвигаются работы. В самом начале ремонта мы очень переживали, получится ли сделать все качественно. Были вопросы, мы обсуждали их с родителями. Даже помню, как родители выражали недовольство цветом стен и качеством работ на тот момент. В итоге мы выработали совершенно новую концепцию ремонта. И результат превзошел ожидания. Школьники увидели новые классы, новые технологии, совершенно другой подход – по сути, новый тип образования. И нам крайне важно тиражировать этот успешный опыт», - поделился депутат законодательной думы Хабаровского края восьмого созыва Андрей Субботин.

Летний отдых юных хабаровчан также находится в центре внимания администрации города. За счет средств городского бюджета в размере более 448 млн рублей проведена масштабная реконструкция и модернизация детского лагеря «Олимп». В прошлом году завершена вторая очередь реконструкции: введены в эксплуатацию еще два новых модульных корпуса на 44 места каждый. 

«Для обеспечения отдыха детей в загородном лагере «Олимп» построим еще 2 спальных корпуса. В результате, с учетом ранее открытых, лагерь смогут посещать 240 детей в одну смену», – добавил Сергей Кравчук.

Сегодня система образования города Хабаровска ориентирована на профильное обучение. На базе двух муниципальных школ функционируют детские технопарки «Кванториум».

«Более 5 тысяч старшеклассников обучаются в инженерных, медицинских, медиа-классах, классах по предпринимательству и финансам, осваивают передовые технологии использования беспилотников, - подчеркнул глава города. – Партнерами школ являются ведущие профильные вузы и предприятия города. Мы уделяем самое пристальное внимание профориентации наших учеников и будем дальше активно работать в этом направлении».

Мнения из сети