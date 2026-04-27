Расследование убийства экс-мэра Самары Тархова завершено

Завершено расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Материалы поступили в прокуратуру, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Сегодня суд в Самаре рассмотрит ходатайство о продлении ареста внучки убитых Екатерины Тарховой. Следствие считает, что обвиняемая вместе с соучастником убила своих дедушку и бабушку, после чего с использованием поддельных документов похитила их имущество на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Напомним, 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили экс-мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала их внучка Екатерина, которая выходила затем с большими пакетами. Она была задержана. По версии следствия, подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры. Останки тел на мусорном полигоне обнаружить не удалось. Однако эксперты обнаружили следы крови в квартире потерпевших.