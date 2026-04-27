27 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Приволжский ФО В России Самарская область
Фото: Накануне.RU

Расследование убийства экс-мэра Самары Тархова завершено

Завершено расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Материалы поступили в прокуратуру, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Сегодня суд в Самаре рассмотрит ходатайство о продлении ареста внучки убитых Екатерины Тарховой. Следствие считает, что обвиняемая вместе с соучастником убила своих дедушку и бабушку, после чего с использованием поддельных документов похитила их имущество на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Напомним, 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением об исчезновении своего друга – Виктора Тархова. Полицейские отсмотрели камеры дома, где жили экс-мэр с супругой, и заметили, что в начале января бывший мэр со своей женой зашли к себе в квартиру и больше оттуда не выходили. В ту же квартиру за это время якобы несколько раз приезжала их внучка Екатерина, которая выходила затем с большими пакетами. Она была задержана. По версии следствия, подозреваемая выбрасывала останки тел в мусорные контейнеры. Останки тел на мусорном полигоне обнаружить не удалось. Однако эксперты обнаружили следы крови в квартире потерпевших.

Теги: виктор тархов, убийство, внучка, экс-мэр самары


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.06.2025 10:05 Мск 78-летняя пенсионерка стала фигурантом дела об убийстве экс-мэра Самары и его жены
Ранее 16.05.2025 15:45 Мск СКР: После убийства экс-мэра Самары и его супруги тела заморозили азотом и расчленили
Ранее 18.04.2025 10:08 Мск Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары
Ранее 19.02.2025 16:15 Мск Mash: Внучка экс-мэра Самары перестала разговаривать, ее отправят в психбольницу
Ранее 18.02.2025 10:59 Мск Суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары и его жены
Ранее 13.02.2025 15:36 Мск Тела экс-мэра Самары и его жены не нашли на мусорном полигоне
Ранее 11.02.2025 14:05 Мск Остались только зубы: Тела экс-мэра Самары и его супруги могли растворить в кислоте
Ранее 08.02.2025 14:00 Мск Дочь погибшего экс-главы Самары признали потерпевшей
Ранее 07.02.2025 15:58 Мск Останки тел экс-мэра Самары и его жены ищут на мусорном полигоне
Ранее 06.02.2025 13:20 Мск СМИ: Внучка экс-мэра Самары и его жены развезла их останки по мусорным бакам
Ранее 06.02.2025 11:00 Мск Прокуратура: Местонахождение экс-мэра Самары и его жены не установлено
Ранее 06.02.2025 07:55 Мск Убиты экс-мэр Самары и его жена

