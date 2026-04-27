27 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вступило в силу второе решение о национализации активов "Корпорации СТС"

В Екатеринбурге вступило в силу второе решение суда о национализации активов организаций, входящих в холдинг "Корпорация СТС".
Напомним, в конце прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел второй иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов уральских бизнесменов Артема Бикова и находящегося под арестом Алексея Боброва (на фото). В иске фигурировало почти два десятка ответчиков, среди которых были Биков с Бобровым, а также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров "Корпорации СТС" Татьяна Черных.

Процесс о национализации стартовал 11 ноября и был закрыт от СМИ. 25 ноября суд вынес решение: иск Генеральной прокуратуры удовлетворить. Акции и доли уставного капитала ответчиков были обращены в доход государства в заявленных требованиях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, на это решение поступило девять апелляционных жалоб от ответчиков-физических лиц. По итогам их рассмотрения областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы заявителей – без удовлетворения", - отметили в облсуде.

Таким образом, решение вступило в законную силу.

Напомним, в начале нынешнего года Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго". Это решение также было оставлено в силе.

Теги: национализация, Корпорация, СТС, Биков, Бобров, облсуд


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.11.2025 15:00 Мск Суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры о национализации активов уральских бизнесменов
Ранее 11.11.2025 08:41 Мск В Екатеринбурге стартовал процесс по второму иску Генпрокуратуры о национализации активов Бикова и Боброва

