Ростех представил "Вику": комплекс для точечной борьбы с беспилотниками

Специалисты концерна "Созвездие" из холдинга "Росэлектроника" создали комплекс "Вика", который защищает объекты от атак БПЛА. Устройство обрывает связь беспилотников со спутниковыми системами GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou.

Главная особенность новинки в том, что она включает помехи только после обнаружения дрона. Благодаря такому подходу "Вика" не создает лишних радиопомех и не мешает работе гражданских объектов в городе. Госкорпорация "Ростех" сообщила об этой разработке в своем официальном канале.

Система работает в двух режимах: оператор может управлять ей вручную или доверить процесс автоматике. Встроенный детектор сам находит радиоканалы дронов и подает сигнал к действию. Чтобы закрыть объект со всех сторон, инженеры объединяют от шести до восьми изделий в одну сеть. Каждый прибор в такой группе отвечает за свой сектор в 60 градусов. Когда дрон приближается, система оценивает силу сигнала, вычисляет его положение и бьет помехами точно в цель.

Такая схема позволяет надежно охранять военные и промышленные предприятия, не нарушая работу навигации вокруг них.

