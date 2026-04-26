Сергей Кравчук открыл в Хабаровске памятный знак летчикам, погибшему при выполнении воинского долга

Памятник расположен в сквере «Восточный». В торжественном мероприятии его открытия приняли также участие председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, руководитель хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества» Алёна Чаплыгина, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Евгений Солоненко, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора отец Георгий, представители командования 18-й гвардейской бригады армейской авиации и родственники лётчиков.

Погибшие лётчики – военнослужащие 18-й гвардейской бригады армейской авиации 11-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, которая отсчитывает  свою историю с 2010 года.

Сегодня воинское соединение активно участвует в жизни региона: ведёт разведку погоды для предотвращения возгораний и паводков, осуществляет поиск и эвакуацию экипажей, терпящих бедствие, готовит лётчиков и авиационную технику к учебно-тренировочным и боевым полётам.

«Задачи и направления работы гвардейской бригады во все времена стояли самые сложные, требующие от личного состава героизма и отваги, стойкости и мужества не только в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, но и ликвидации последствий стихийных бедствий. Сегодня, в непростое для страны время, задачи бригады обрели особый смысл. В ходе специальной военной операции наши лётчики уходили на боевые задания. Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин – это настоящие патриоты своей страны. Отдельные слова благодарности – ветеранам. Тем, кто прошёл Великую Отечественную, Афганистан, Чечню, другие горячие точки. Именно вы воспитали в этих ребятах главное – характер, честь и умение отвечать за тех, кто рядом. Пусть этот памятник станет символом признания заслуг не только погибших, но и всех, кто служит в гвардейской бригаде, ежедневно выполняя сложные и опасные задачи на благо страны и своего региона», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

