Путин рассказал о своем последнем разговоре с Жириновским

Владимир Путин рассказал о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, которого не стало в 2022 году.

Президент России вспомнил об этом в документальном фильме "Владимир Жириновский", который выйдет на телеканале "Россия 1". Путин сообщил, что хотел поддержать Жириновского, когда тот находился в клинике.

"Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: "Мне же еще рано уходить", - сказал он. "Я ведь еще нужен России", - цитируют Путина "Вести".

Ранее стало известно, что ЛДПР собирается возродить общественное движение "Блок Жириновского", которое было создано в 1999 году.