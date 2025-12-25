25 Декабря 2025
Фото: пресс-служба РЖД

По железным дорогам России начал ездить поезд с тематическим вагоном "Россия. Жириновский"

В России начался первый рейс поезда с тематическим вагоном "Россия. Жириновский". Вагон подготовлен к 80-летию основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
Проект предполагает оформление всех штабных вагонов поездов №103/104 "Двухэтажный" сообщением Москва – Адлер и №1/2 "Россия" Владивосток – Москва в соответствии со специально разработанным дизайном: снаружи – изображение профиля Владимира Жириновского, его автограф и эмблема Фонда, а внутри – его фотографии и цитаты.

Для пассажиров доступна мини-библиотека с наиболее известными произведениями политика, а в информационно-развлекательных системах – специальный раздел с электронными версиями книг. В вагонах-ресторанах и вагонах-бистро поездов будет представлено меню, включающее любимые блюда Владимира Жириновского (например, лагман, лапша по-дунгански, узбекский плов с курицей, творожная запеканка со сметаной, кофе со сгущёнкой). Тематические вагоны будут курсировать до конца декабря 2026 г., сообщили в РЖД.

Тематический вагон в честь Владимира Жириновского(2025)|Фото: пресс-служба РЖД

Жириновский умер 6 апреля 2022 г. Похоронили его 8 апреля 2022 г. на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовало немного гостей. В первую годовщину со дня смерти политика на его могиле на Новодевичьем кладбище появился памятник Жириновскому.

Теги: Владимир Жириновский, вагон, поезд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

