В память о Жириновском проведут международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения"

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о том, что утверждены первые мероприятия плана по подготовке празднования 80-летия Владимира Жириновского.

Читайте также: Глава ЛДПР одобрил предложение депутата из Тюмени об исполнителе роли Жириновского

В плане – международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения", выставка в Манеже "Жириновский навсегда", открытие музея нашего Основателя в Москве, подготовка собрания трудов Владимира Вольфовича, биографического издания и документального фильма о нём. Ещё в партии хотят реализовать оригинальный мультимедийный проект по демонстрации избранных цитат Владимира Жириновского на конструкциях уличной рекламы по всей стране, написал Слуцкий в своём telegram-канале.

Жириновский умер 6 апреля 2022 г. Похоронили его 8 апреля 2022 г. на Новодевичьем кладбище. На церемонии присутствовало немного гостей. В первую годовщину со дня смерти политика на его могиле на Новодевичьем кладбище появился памятник Жириновскому.