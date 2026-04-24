В Челябинске суд утвердил изъятие имущества экс-главы городского отдела ГАИ

Челябинской областной суд утвердил изъятие имущества экс-главы челябинского городского отдела ГАИ Александра Гайды. Речь идёт о коррупционном заработке силовика.

31 января Центральный райсуд Челябинска утвердил изъятие в доход России трёх легковых и трёх грузовых автомобилей, коттеджа и участка. Их общая стоимость – 16 млн руб.

Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел жалобу ответчиков и их представителя об отмене судебного решения и отказе в удовлетворении иска. В результате решение оставлено без изменений, сообщает прокуратура Челябинской области.