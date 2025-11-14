В Челябинске суд рассмотрит иск об изъятии имущества у экс-начальника ГАИ

В Челябинске 14 ноября 2025 года суд рассмотрит иск об изъятии имущества у экс-начальника ГАИ Александра Гайде. Об этом сказано в заявлении Федеральной службы судебных приставов и межрегионального территориального управления Росимущества.

Основанием для иска стали неподтвержденные доходы Гайде, на которые он приобрел недвижимость и транспортные средства. Так, надзорное ведомство требует изъять и обратить в доход государства коттедж, земельный участок, несколько автомобилей, а также 3,5 млн рублей на банковских счетах.

Также в этот список вошло имущество членов его семьи. На отца и дочь экс-начальника ГАИ были оформлены недвижимость и автомобили.

Предварительное заседание по иску переносили несколько раз из-за вступления в процесс третьих лиц.

В мае этого года Александра Гайде задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По версии следствия, в 2018-2023 годах он получил от совладельца ООО "Капиталстрой" Ромика Варданяна взятку в виде автомобилей Volvo S80 и Toyota Camry, строительных материалов и бытовой техники. Взамен покрывал подрядчика и игнорировал нарушения с его стороны при эксплуатации грузовиков.