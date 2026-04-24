В Москве оштрафовали на 20 тысяч пассажира, упавшего на рельсы в метро

В Москве суд на 20 тыс. руб. оштрафовал молодого человека, упавшего на рельсы на станции метро "Красносельская" – за нарушение требований транспортной безопасности.

"Пассажир, смотря в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь непосредственно перед прибывавшим электропоездом", - цитирует ТАСС представителя столичного полицейского главка.

Машинист проявил профессионализм, затормозил "в критической близости от упавшего человека". "Пассажир был поднят на платформу и доставлен в отдел полиции для разбирательства", - сообщили в полиции.