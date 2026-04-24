В Челябинске 42-летний самокатчик сбил 11-летнего мальчика

В Челябинске случилось очередное происшествие с участием электросамоката.

В сети появилась информация о том, что 42-летний водитель арендованного электросамоката ехал по Комсомольскому проспекту Челябинска. Во время движения по этой улице он сбил 11-летнего мальчика. Ему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта", сообщает челябинское областное управление СКР.

Ранее в Челябинске подвели первые итоги работы чат-бота "Самокат на место". За неполную неделю работы нового чат-бота челябинцы прислали 199 заявок об электросамокатах, брошенных в неположенных местах. К чату подключены представители трех операторов кикшеринга. Они оперативно отслеживают и устраняют нарушения. Рекорд реакции, поставленный за эту неделю – 15 минут.