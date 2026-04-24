Школьники рассказали о волосах и ногтях в еде в гимназии Екатеринбурга, где отравились ученики

Ученики гимназии №116 рассказали, что с их едой в столовой всегда было что-то не так еще до истории с отравлением. По их словам, время от времени они замечали в тарелках волосы или ногти.

"Иногда в еде попадались волосы и ногти. Мы просто не ели это, либо звали сотрудников, говорили, чтобы нам поменяли порцию", — передает слова учеников "Четвертый канал".

Они добавили, что столы всегда накрывали заранее, из-за чего еда была холодной. Иногда на блюдах они замечали плесень, а в самой столовой видели тараканов.

Ранее Роспотребнадзор установил причину массового заболевания учащихся первого и второго классов гимназии. Сейчас проводится эпидрасследование. Дети заболели острой кишечной инфекцией. У 22 заболевших был выявлен возбудитель инфекции – Salmonella spp. А при обследовании пищеблока санврачи обнаружили нарушения требований к обработке сырья, инвентаря и приготовлению блюд.

На основании материалов Роспотребнадзора Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность пищеблока ООО "Аппетит" на 30 суток. Классы гимназии №116, где были случаи заболевания, переведены на дистанционный режим. В надзорном ведомстве отметили, что держат ситуацию на контроле.

Учебный процесс в самой гимназии не остановлен. До понедельника, 27 апреля, она переведена на 4-часовой режим обучения, который не предполагает питания. Пробы, отобранные на пищеблоке для лабораторных исследований, сейчас находятся в работе.

По данным минздрава, все 22 ученика находятся в удовлетворительном состоянии.