В Первоуральске силовики накрыли конопляную "ферму"

В Первоуральске полицейские пресекли деятельность наркоплантации, где выращивали коноплю. Задержаны трое местных жителей.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, "ферма" располагалась в гараже жилого дома по улице Толбухина. Внутри были обнаружены и изъяты шесть пакетов и картонная коробка с наркотическим средством – каннабисом (марихуана) общей массой более 2 кг и измельченные части растения конопли – почти 900 гр. Кроме этого, изъяты и сами растения зеленого цвета с прилегающей корневой системой – более 30 штук.

Как установили силовики, незаконное культивирование осуществляли трое мужчин, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Они оборудовали гараж палатками, вели учет в записных книжках, производили полив и внесение удобрений, поддерживали необходимый температурный режим. На месте изъяты весы, сотовые телефоны, записные книжки и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело. Кроме этого, все задержанные привлечены к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Двое из них уже заключены под стражу, а третьему мера пресечения будет избрана после истечения его административного ареста.