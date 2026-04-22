Игорь Седов подробно рассказал о выполненных и предстоящих задачах в рамках Народной программы ЕР на территории города Астрахани

На этой неделе в Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России», который проводится ежегодно по поручению Президента и объединяет тысячи представителей муниципального сообщества со всей страны.

Накануне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил на форуме и подробно рассказал о роли партии и Народной программы в социально-экономическом развитии страны.

Ключевые моменты выступления сообщает на своих страницах в соцсетях председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

"Отмечу ключевые моменты, которые напрямую касаются нашей работы здесь, в Астрахани. Так, за последние 5 лет в России благоустроено около 50 тысяч общественных и дворовых территорий; более 1,5 тысяч проектов получили гранты по итогам 10 конкурсов благоустройства малых городов и исторических поселений; отремонтировано 6,5 тысячи школ; построены или модернизированы около 900 детских школ искусств; отремонтировано 1,5 тысячи культурно-досуговых учреждений на селе", - написал Игорь Седов.

Он отметил, что особое внимание в работе партии "Единая Россия" уделяется муниципальному уровню.

Также Игорь Седов рассказал о предстоящих задачах.

"Партия включит в новую Народную программу предложения муниципалитетов. Дмитрий Медведев поставил задачу искать новые способы участия муниципалитетов в инфраструктурных программах и добиваться решений для привлечения инвестиций. Главы муниципалитетов должны подходить к благоустройству комплексно, объединяя ресурсы всех уровней и привлекая партийный актив. Уверен, что совместная работа даст конкретные результаты. Благодаря Народной программе «Единой России» уровень жизни в малых городах и на селе продолжает расти. И наша задача — сделать так, чтобы каждый астраханец это почувствовал", - отметил Игорь Седов.