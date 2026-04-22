В Великобритании вводится пожизненный запрет на продажу сигарет всем, кто родился после 2008 года

22 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.RU

В Великобритании вводится пожизненный запрет на продажу сигарет всем, кто родился после 2008 года

Великобритания попытается создать "поколение без курения": на следующей неделе в стране вступает в силу запрет на продажу табака и электронных сигарет всем людям, родившимся после 1 января 2009 года (17 лет и меньше). Им уже никогда не продадут сигареты, пишет The Guardian.

Парламент одобрил правительственный законопроект. Депутаты и министры надеются, что он сделает возможным оздоровление молодого поколения и снизит нагрузку на систему здравоохранения. Законопроект рассматривали два года.  

Только в Англии курение приводит к 400 тыс. госпитализаций и 64 тыс. смертей ежегодно и обходится Национальной службе здравоохранения Великобритании в 3 млрд фунтов стерлингов.

"Дети в Великобритании станут частью первого поколения, свободного от курения, и будут защищены от пожизненной зависимости и вреда", - заявил министр здравоохранения королевства Уэс Стритинг.

Законопроектом также ужесточаются ограничения на курения в общественных местах: теперь курить будет запрещено на детских площадках, территории школ и больниц.

Теги: великобритания, курение, запрет


