В Великобритании вводится пожизненный запрет на продажу сигарет всем, кто родился после 2008 года

Великобритания попытается создать "поколение без курения": на следующей неделе в стране вступает в силу запрет на продажу табака и электронных сигарет всем людям, родившимся после 1 января 2009 года (17 лет и меньше). Им уже никогда не продадут сигареты, пишет The Guardian.

Парламент одобрил правительственный законопроект. Депутаты и министры надеются, что он сделает возможным оздоровление молодого поколения и снизит нагрузку на систему здравоохранения. Законопроект рассматривали два года.

Только в Англии курение приводит к 400 тыс. госпитализаций и 64 тыс. смертей ежегодно и обходится Национальной службе здравоохранения Великобритании в 3 млрд фунтов стерлингов.

"Дети в Великобритании станут частью первого поколения, свободного от курения, и будут защищены от пожизненной зависимости и вреда", - заявил министр здравоохранения королевства Уэс Стритинг.

Законопроектом также ужесточаются ограничения на курения в общественных местах: теперь курить будет запрещено на детских площадках, территории школ и больниц.