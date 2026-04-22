Казахстан не сможет поставлять в Германию нефть по "Дружбе" в мае

Россия по неофициальным каналам довела до Казахстана информацию о невозможности транзита казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба" в мае, передает ТАСС со ссылкой на главу министерства энергетики республики Ерлана Аккенженова. Астана планирует перераспределить добываемые ресурсы по другим направлениям сбыта. Аккенженов, например, отметил, что экспорт нефти из Казахстана через нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума идет стабильно.

"На май у нас транзит через Атырау — Самара по направлению нефтепровода "Дружба" и далее на завод в Шведт у нас ноль", - отметил министр.

По нефтепроводу "Дружба" Казахстан поставлял нефть в Германию, конкретно на нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт. Транзит осуществлялся через северную ветку "Дружбы", проходящую через Польшу. В 2025 году Казахстан поставил в Германию по "Дружбе" 2,1 млн тонн нефти. Это примерно соответствовало 43 тыс. баррелей в сутки и превысило показатели 2024 года на 44%. На 2026 год изначально планировалось увеличить объём до 2,5 млн тонн.