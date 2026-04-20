Германия переводит экономику на производство военной продукции

Германия перестраивает свою экономику на военные рельсы, пытаясь остановить экономический спад. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Германия давно не промышленный лидер Европы. Около 70% ВВП теперь составляет сектор услуг, так как некогда доминирующие автогиганты переживают тяжелые времена. В Берлине, видя в том числе изменение отношений с США, делают ставку на превращение страны в ключевую производственную базу ВПК Европы. Время выбрано не очень удачное: в стране самый продолжительный период экономической стагнации со времен Второй мировой войны. В стране ежемесячно сокращаются около 15 тыс. рабочих мест в промышленности. Но именно по этой причине и принято данное решение.

Власти Германии отказались восстановить прежнюю индустриальную модель, переориентируя производственные мощности на производство продукции военного назначения. Эксперты считают, что господдержка и инвестиции позволяют Германии в короткие сроки занять ключевую роль в военной промышленности Европы. Сейчас около 90% венчурных инвестиций в военные технологии в Европе направляются в немецкие компании.

Германия уже много лет выказывает намерение стать в Европе лидером в военной сфере.

