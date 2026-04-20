Иран пообещал скорый ответ на захват США судна в Оманском заливе

Иран пообещал, что даст скорый ответ на захват американскими военными иранского судна в Оманском заливе.

Представитель центрального штаба иранского военного командования назвал захват судна "вооруженным пиратством", сообщает РИА Новости.

Ранее Центральное командование ВС США подтвердило захват иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.

18 апреля ВС Ирана восстановили контроль над Ормузским проливом из-за блокады со стороны США.

Американский президент Дональд Трамп заявлял, что блокада морских портов Ирана останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.