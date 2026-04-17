В Пермском крае суд оставил под домашним арестом начальника следственного отдела СКР

Краевой суд оставил бывшего руководителя следственного отдела по Чайковскому следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Павла Чепкасова под домашним арестом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского краевого суда.

Ему вменяют превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Чепкасову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 33, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 3 ст. 303 УК РФ, п. "г", "д", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Ранее Чайковский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему следователю СКР Александру Чакину. Его обвиняли в двух превышениях должностных полномочий и одной фальсификации доказательств. За Чакиным признали право на реабилитацию, включая право требовать официальных извинений от прокуратуры Пермского края. Также он может рассчитывать на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Приговор не вступил в силу, стороны могут пожаловаться в апелляционную инстанцию Пермского краевого суда.

Сообщалось, что следователя Александра Чакина задержали во время ведомственной проверки весной 2025 года. Изначально ему вменяли только фальсификацию доказательств по уголовному делу о вымогательстве. Позднее ему предъявили обвинение в превышении полномочий. На фоне расследования Чакин был уволен с занимаемой должности. Свердловский районный суд Перми отправил его под домашний арест.