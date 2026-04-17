Мигрант напал на 15-летнюю школьницу в Перми

Суд приговорил 60-летнего безработного гражданина Узбекистана к восьми годам колонии строгого режима за нападение на 15-летнюю школьницу в Перми, сообщает Рифей Пермь. Также он должен выплатить потерпевшей полмиллиона рублей.

Преступление он совершил в январе. На улице он заметил 15-летнюю школьницу. Подошел к ней с просьбой, заговорил с ней. Но девочка попыталась сбежать. Когда она зашла в подъезд жилого дома, он зашел вслед за ней и напал. Девочка пыталась вырваться и начала звать на помощь. В это время из квартиры на первом этаже выбежала соседка. Мужчина испугался и сбежал. В суде обвиняемый заявил, что не хотел ничего плохого сделать.

Суд пришел к выводу, что мужчина совершил в отношении подростка действия сексуального характера и признал виновным в преступлении.