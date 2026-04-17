В Конгрессе призвали Трампа прекратить поставки оружия Израилю

США должны прекратить поставки оружия Израилю. Этого нужно добиться любой ценой ради прекращения войны. С таким заявлением выступил сенатор-демократ Крис Ван Холлен, комментируя провал резолюции об остановке военных поставок Израилю.

По его словам, американские налогоплательщики оплачивают бомбы, которые сбрасывают на города Ирана и Ливана. Он обвинил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в развязывании войны и военных преступлениях против мирного населения. Это общая позиция демократов - что президент Дональд Трамп пошел на поводу у Нетаньяху и втянул США в ненужную войну, против которой выступает большинство американцев.

Недавно Ван Холлен заявил, что Трамп непригоден для должности президента и не понимает интересов страны, которой руководит. А общество не позволит ему сделать то, чем он грозит Ирану.

Интересно, что несколько демократов резолюцию не поддержали, что свидетельствует о курсе части Демократической партии на стратегический альянс с Израилем.

Большинство американцев (52%) хотят, чтобы Конгресс объявил импичмент Трампу. Почти столько же считает, что у Трампа началось старческое слабоумие. Некоторые эксперты, однако, указывают на другой фактор - религиозную одержимость Трампа, который подпал под сильное влияние радикальных протестантских кругов.



