Внешнее электроснабжение полностью отключено на Запорожской АЭС

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

Уточняется, что атомная станция перешла на питание от дизельных генераторов, все они штатно запущены и работают в нормальном режиме. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

Отмечается, что основная линия остается отключенной с 24 марта.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему организация публично не называет сторону, ответственную за удары по Запорожской атомной электростанции.