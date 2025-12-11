Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновного в ударах по ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил, почему организация публично не называет сторону, ответственную за удары по Запорожской атомной электростанции.

По его словам, иногда сотрудниками по соображениям безопасности не разрешают выезжать на место сразу после атаки.

"Но вы понимаете, и это не упрек кому-либо, что осмотр обломков через 24 или 30 часов, с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы, означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены", — заявил Гросси РИА Новости.

В начале июня дроны ВСУ несколько раз атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

В августе 2024 года территорию вблизи одного из энергоблоков ЗАЭС атаковал беспилотник ВСУ. До этого башенная градирня была атакована двумя украинскими беспилотниками. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции. Москва потребовала от МАГАТЭ публично назвать тех, кто несет ответственность за периодические атаки на Запорожскую АЭС.