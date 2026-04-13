Суд вынес приговор экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале и его сыну

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински. Обоих надолго отправили в колонию.

Отца с сыном обвиняли по части 2 статьи 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти". Ранее гособвинитель запросил для обоих по девять лет колонии. При этом для Шахина требовали лишение свободы в колонии строгого режима, а для Мутвалы – в колонии общего режима.

Инцидент, о котором идет речь, произошел летом 2025 года. Сообщалось, что Мутвалы Шыхлински сбил на машине сотрудника спецслужб во время задержания его отца. Спустя две недели после этого сына главы азербайджанской диаспоры задержали уже самого и заключили под стражу.

Как пишет "Коммерсант", в итоге экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински назначили 9 лет колонии строгого режима. Его сын Мутвалы получил 8 лет колонии общего режима.

Напомним, недавно Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Шахину Шыхлински и другим членам азербайджанской диаспоры. Их признали виновными в убийстве и покушении на убийство в 2001 и 2010 годах и отправили за решетку.