13 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда

Суд вынес приговор экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале и его сыну

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински. Обоих надолго отправили в колонию.

Отца с сыном обвиняли по части 2 статьи 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти". Ранее гособвинитель запросил для обоих по девять лет колонии. При этом для Шахина требовали лишение свободы в колонии строгого режима, а для Мутвалы – в колонии общего режима.

Инцидент, о котором идет речь, произошел летом 2025 года. Сообщалось, что Мутвалы Шыхлински сбил на машине сотрудника спецслужб во время задержания его отца. Спустя две недели после этого сына главы азербайджанской диаспоры задержали уже самого и заключили под стражу.

Как пишет "Коммерсант", в итоге экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински назначили 9 лет колонии строгого режима. Его сын Мутвалы получил 8 лет колонии общего режима.

Напомним, недавно Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Шахину Шыхлински и другим членам азербайджанской диаспоры. Их признали виновными в убийстве и покушении на убийство в 2001 и 2010 годах и отправили за решетку.

Теги: суд, приговор, диаспора, колония, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.04.2026 11:50 Мск Для экс-главы азербайджанской диаспоры на Урале и его сына запросили сроки в колонии
Ранее 05.03.2026 16:30 Мск Суд вынес приговор Шахину Шыхлински и другим членам азербайджанской диаспоры
Ранее 17.02.2026 16:20 Мск Гособвинение запросило для Шыхлински 23 года колонии
Ранее 12.02.2026 08:09 Мск Присяжные признали виновным Шахина Шыхлински в деле о покушении на убийство 20-летней давности
Ранее 26.01.2026 12:59 Мск Процесс по делу Шыхлински в Екатеринбурге закрыли из-за угроз потерпевшему
Ранее 15.01.2026 11:29 Мск В Екатеринбурге стартовал процесс по делу экс-главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински
Ранее 22.12.2025 13:48 Мск Дело экс-главы азербайджанской диаспоры Шыхлински начнут рассматривать в середине января
Ранее 10.10.2025 10:43 Мск Экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале останется в СИЗО до конца декабря
Ранее 29.09.2025 15:30 Мск Осталось в силе решение о продлении ареста сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге
Ранее 09.09.2025 15:59 Мск Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге останется под арестом до декабря
Ранее 05.08.2025 08:51 Мск Главу азербайджанской диаспоры на Урале отправили в СИЗО
Ранее 02.08.2025 20:28 Мск Объявленного в розыск Шихлински задержали
Ранее 30.07.2025 11:57 Мск МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале
Ранее 30.07.2025 11:15 Мск Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге оставили под арестом
Ранее 18.07.2025 14:25 Мск Арест сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински обжаловали
Ранее 16.07.2025 18:25 Мск Сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге арестовали до сентября
Ранее 15.07.2025 19:55 Мск В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры
Ранее 04.07.2025 08:24 Мск Генпрокурора призвали разобраться с наездом сына главы диаспоры на силовика в Екатеринбурге
Ранее 04.07.2025 01:47 Мск Пятеро сотрудников "Sputnik Азербайджан" отпущены под подписку о невыезде
Ранее 03.07.2025 21:09 Мск Москалькова попросила омбудсмена Азербайджана взять под контроль ситуацию с задержанием россиян
Ранее 02.07.2025 20:33 Мск Еще двоих азербайджанцев отправили в СИЗО по делу ОПГ в Екатеринбурге
Ранее 02.07.2025 10:17 Мск Генпрокуратура Азербайджана обвинила Россию в нарушении международного права
Ранее 02.07.2025 09:39 Мск В Екатеринбурге арестован очередной фигурант дела "этнической ОПГ"
Ранее 02.07.2025 08:07 Мск Главу азербайджанской диаспоры на Урале отпустили после жесткого задержания
Ранее 01.07.2025 21:03 Мск Сын задержанного в Екатеринбурге главы азербайджанской диаспоры сбил силовика при задержании
Ранее 01.07.2025 20:32 Мск В Екатеринбурге задержан глава организации "Азербайджан-Урал"
Ранее 01.07.2025 12:50 Мск В Азербайджане завели дело "по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью" в Екатеринбурге
Ранее 01.07.2025 12:17 Мск По делу "этнической ОПГ" в Екатеринбурге арестован еще один фигурант
Ранее 01.07.2025 12:10 Мск Азербайджанцев, задержанных в Екатеринбурге, подозревают в отравлении 44 человек
Ранее 01.07.2025 11:09 Мск Минздрав Азербайджана: На телах скончавшихся после рейда в Екатеринбурге есть травмы
Ранее 01.07.2025 09:30 Мск Тела скончавшихся после рейда в Екатеринбурге транспортировали в Азербайджан
Ранее 30.06.2025 13:30 Мск В СКР подтвердили смерть двух фигурантов в ходе задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
Ранее 30.06.2025 12:44 Мск Москалькова обратилась в Генпрокуратуру по поводу задержания в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана
Ранее 30.06.2025 12:36 Мск Баку назвал провокацией заявление диаспоры в России
Ранее 29.06.2025 19:05 Мск Азербайджанский парламент отменил визит в Москву – на заседание совместной комиссии
Ранее 29.06.2025 12:49 Мск Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля трех представителей азербайджанской диаспоры
Ранее 29.06.2025 11:37 Мск Баку отменяет все культурные мероприятия с участием России
Ранее 29.06.2025 09:21 Мск В Екатеринбурге избирают меру пресечения задержанным азербайджанцам
Ранее 28.06.2025 19:29 Мск Бастрыкин затребовал доклад по екатеринбургскому делу с фигурантами из Азербайджана
Ранее 28.06.2025 17:45 Мск В МИД России прокомментировали ситуацию с задержанием выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге
Ранее 28.06.2025 15:13 Мск "Расследуются убийства и покушения": силовики объяснили задержания азербайджанцев в Екатеринбурге
Ранее 28.06.2025 14:58 Мск СМИ: МИД Азербайджана вызвал поверенного в делах РФ из-за действий силовиков в Екатеринбурге
Ранее 28.06.2025 11:52 Мск Баку призвал РФ расследовать задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

