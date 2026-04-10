В Чувашии завершена операция по поимке шести беглых заключенных

Оперативники уголовного розыска и бойцы ОМОНа задержали шестерых бывших заключенных, которые ранее сбежали из поезда в Чувашии. Как сообщает Mash, поисковые группы обнаружили мужчин недалеко от поселка Ибреси.

Пятерых участников побега силовики выследили в маленькой деревне Шоркасы. Последнего, шестого беглеца, полицейские нашли в жилом массиве Черноречка. Это место находится совсем рядом со станцией, где группа покинула состав. Сейчас все задержанные снова находятся в руках правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Чувашии сотрудники полиции разыскивали шестерых бывших заключенных, которые самовольно покинули спецвагон поезда Томск - Адлер во время стоянки в поселке Ибреси. По данным канала Mash, беглецы могли иметь при себе ножи или другое холодное оружие, что представляет опасность для окружающих.