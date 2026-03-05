Лавров заявил, что дух Анкориджа испаряется

Дух Анкориджа испаряется, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Заявление было сделано в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

"В Анкоридже дух был далеко не самым главным. Дух - это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется", - сказал министр.

Лавров также заявил, что понимания, достигнутые на саммите РФ и США в Анкоридже, подразумевают серьезные компромиссы от России.

"Президент РФ Владимир Путин не раз комментировал, что предложения мы приняли, в том числе те аспекты предложений, которые для нас являются уже серьезным компромиссом", - цитирует министра ТАСС.

Ранее СМИ писали, что одним из итогов переговоров России и США в Анкоридже, состоявшихся в августе 2025 года, стала готовность РФ к каким-то территориальным "компромиссам" (но не по статусу Донбасса) и по численности вооруженных сил Украины.