Госсекретарь США назвал возможную длительность конфликта на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Марко Рубио высказался о том, сколько ещё может продлиться конфликт на Ближнем Востоке.

По данным источников Axios, Рубио заявил министрам иностранных дел G7, что конфликт с Ираном продлится ещё от двух до четырех недель. Также он уверил коллег, что США близки к проведению прямых "серьёзных переговоров" с Ираном, пишет "Ъ".

Ранее сообщалось, что США активизировали переброску тысяч морских пехотинцев и кораблей на Ближний Восток. Позднее стало известно о подготовке Пентагоном переброски сухопутных войск США в Иран. Будет ли это полноценное наземное вторжение или ограниченная операция, неясно. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что самая большая война на Ближнем Востоке, может быть, ещё впереди.

"И тогда сам Ближний Восток превратится в долгосрочный источник, очаг нестабильности, который может продолжаться там столетиями", - сказал Дмитрий Медведев.