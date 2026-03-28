На конференции в Тюменской областной Думе эксперты обсудили перспективы регионального финансового рынка

На площадке Тюменской областной Думы прошла XХII межрегиональная конференция по теме: «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов». Тюменский парламент совместно с Ассоциацией банков России и Ассоциацией кредитных организаций Тюменской области стали организаторами этого форума.

Всего в конференции в очной форме и онлайн-формате приняли участие более 500 специалистов отрасли, экспертов, представителей профильных объединений. Участниками стали представители банковского сектора, надзорных органов, депутаты и специалисты других профильных структур.

С приветственном словом к участникам обратились - председатель Комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Журавлев, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы Оксана Величко, начальник Уральского главного управления Банка РФ Марина Мясникова.

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков отметил, что финансовая система страны стабильна, несмотря на вызовы, которые связаны с санкциями, она уверена движется вперед.

"При этом надо подчеркнуть, что наш банковский сектор является одним из самых продвинутых в мире, продвигает самые современные технологии в своей работе", — отметил Анатолий Аксаков.

Стоит напомнить, что ежегодно Ассоциация банков России и Ассоциация кредитных организаций Тюменской области привлекают ведущих специалистов для обсуждения самых актуальных отраслевых вопросов, подведения итогов прошедшего года, обсуждения изменений действующего законодательства, выработки предложений по совершенствованию работы финансового сектора и законодательной базы, регулирующей эту сферу.

"Тюмень исторически является точкой притяжения для бизнеса. Мы рассматриваем банковскую сферу не просто как сектор госуслуг, а как ключевого партнёра в развитие экономики и промышленности, промышленного комплекса, и что особенно важно - социальной сферы. От эффективности этого взаимодействия напрямую зависит благополучие наших граждан", - отметила глава комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

Ежегодная межрегиональная конференция важна для самого широкого круга слушателей, отметил в ходе выступления временно исполняющий обязанности президента Ассоциации банков России Денис Липаев.

"Вопросы, которые сегодня поднимаются, важны как в масштабах страны, так и в масштабах региона. Профессиональная дискуссия, которая ведется на этой площадке, даст конкретные результаты. Будет сформирован пакет предложений, который рассмотрят на федеральном уровне и на уровне местных властей", — рассказал Денис Липаев.

Среди тем конференции в 2026 году — процессы на рынке финансовых услуг, недобросовестные практики в рекламе и продаже услуг, технологическая зависимость банков, вопрос доступности жилья в регионах и другие.

Сразу несколько докладов были посвящены противодействию киберпреступности. Несмотря на то, что в последние годы был принят ряд федеральных законодательных мер и количество преступлений значительно уменьшилось, этот вопрос по-прежнему требует серьезного внимания, отмечали выступающие.

Оксана Величко подчеркнула, что тема финансового мошенничества сегодня находится в центре общественного внимания на фоне роста цифровизации и усложнения мошеннических схем. Защита средств граждан становится приоритетом номер 1 для банков, государства и общества.



"Именно поэтому мы обсуждаем конкретные инструменты защиты. Последние два года в сфере противодействия финансовому мошенничеству было принят ряд ключевых федеральных законных. Часть из них уже действует. Часть вступает в силу в текущего году. Главный тренд законодательной работы заключается в том, что защита строится не на инструкциях и рекомендациях, а на конкретных механизмах", - сказала председатель профильного комитета Тюменской областной Думы.



В числе разрабатываемых мер парламентарий акцентировала внимание на необходимости разделения ответственности за безопасность граждан между банками, операторами связи и самими получателями финансовых услуг.



"Несмотря на предпринимаем меры, количество фактов мошенничества кратно меньше не стало. Только за прошлый год размер причиненного материального ущерба жителям Тюменской области составил несколько миллиардов рублей. За этими цифрами трагические события в судьбах людей, семей, подростков и пенсионеров", - привела печальную статистику Оксана Величко.



Она также высказал мнение, что банки сегодня не просто финансовые институты. Это проводники между гражданами и финансовыми системами. Именно здесь, на этом пути, между клиентам и его деньгами чаще всего оказываются мошенники. И банки в этот момент могут стать последним рубежом защиты.



"Банковский сектор сегодня находится на передовой борьбы с мошенничеством. Задача финансовой отрасли - найти баланс между коммерческой доходностью и общественным долгом. Тюменская область всегда открыта для живого диалога с банковским сообществом, которое направлено на совершенствование действующего законодательства", - подчеркнула Оксана Величко.

В своем выступлении председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам отметила важность работы, проводимой Тюменской областной думой по повышению финансовой грамотности населения, противодействию социальной инженерии и мошенническим схемам в сфере финансового рынка.

Оксана Величко отметила, что за прошедшие годы традиционная конференция в Тюменской областной Думе стала авторитетной площадкой.

«На протяжении 22 лет мы видим эволюцию этого мероприятия. Она связана в основном с тем, что на конференции всегда озвучиваются самые актуальные вопросы, связанные с развитием финансового рынка, с законодательством, которое регулирует и финансовый рынок, и деятельность различных кредитных учреждений», — сказала депутат.

Исполнительный директор Ассоциации кредитных организаций Тюменской области Михаил Микульский высказал мнение, что проведение межрегиональной конференции жизненно необходимо для банковского сообщества: «С каждым годом она проходит всё более интересно и с пользой для дела».

Также на площадке конференции были рассмотрены вопросы регулирования и надзора в финансовой сфере, состоялось обсуждение особенностей региональной банковской деятельности. Прошли дискуссии по вопросам взаимодействия с Банком России,по совершенствованию банковского законодательства, нововведениям в это части, о роли федерального бюджета в финансировании региональных проектов в 2025 году, деятельности институтов экономического развития в регионах, о кадровой ситуации в финансовой отрасли, роли цифрового рубля в формировании и исполнении регионального бюджета, о практике защиты персональных данных и цифровизации банковского сектора. Всего на площадке конференции выступило более двух десятков спикеров.

В ходе конференции были подведены итоги прошедшего года, рассмотрены актуальные вопросы развития финансового рынка, определены задачи, которые предстоит решить финансовому сектору в ближайшей перспективе.

По итогам форума были софрмулированы конструктивные предложения в адрес федеральных и региональных органов власти, банков, направленные на дальнейшее совершенствование взаимодействия власти, банков и бизнеса.